КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Петр Порошенко принял отставку председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Соответствующий указ от 13 июня размещен на сайте главы украинского государства.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в указе.

Во вторник правительство Украины одобрило проект указа президента об отставке Жебривского.

Жебривский занимал должность главы Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года.

Конфликт на юго-востоке Украины

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Донецкий регион частично контролируется ополченцами, частично — украинскими военными.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

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