КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Петр Порошенко принял отставку председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Соответствующий указ от 13 июня размещен на сайте главы украинского государства.
"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в указе.
Во вторник правительство Украины одобрило проект указа президента об отставке Жебривского.
Жебривский занимал должность главы Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года.
Конфликт на юго-востоке Украины
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
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