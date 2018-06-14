В ЮАР мужчина напал с ножом на прихожан мечети

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жертвами нападения с ножом в мечети в ЮАР стали два человека, нападавший ликвидирован, сообщает местная полиция.Twitter.
Южноафриканский новостной портал News24 также сообщает, что в результате нападения несколько человек получили ранения.
По словам очевидцев, нападение совершил, предположительно, иностранец в возрасте около 30 лет. Отмечается, что до совершения атаки он не выглядел подозрительным.
"Этот парень не спешил — он был спокоен — он не бежал, он ушел. У него был большой нож", — сообщил один из прихожан мечети.