В ЛНР заявили, что ВСУ трижды за сутки открывали огонь

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — информирует Народная милиция.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Калиново и Калиновка. Сообщается, что всего по территории республики было выпущено около 25 снарядов. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, представители операции Объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 33 случая обстрела своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, четверо военнослужащих ранены.

Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "33 раза нарушали режим прекращения огня". "Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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