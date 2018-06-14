Изменений в союзнических отношениях США и Японии не будет, заявили в Токио

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Изменений в союзнических отношениях США и Японии, а также в вопросах размещения в Японии американских военных не будет, об этом на итоговой пресс-конференции в Сеуле после встречи с главами внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в связи с вопросом о возможности прекращения совместных учений США и Южной Кореи.

"Мы обсудили вопросы совместных учений США и Южной Кореи, союзнических отношений США и Японии. Основанная на этом политика сдерживания в Северо-Восточной Азии крайне важна. Южная Корея и США будут обсуждать детали, связанные с совместными учениями. В любом случае, мы считаем, что прекращение этих совместных учений зависит от того, предпримет ли Северная Корея конкретные шаги для денуклеаризации. Америка будет соблюдать союзнические обещания по защите Японии. Изменений в союзнических отношениях США и Японии и изменений по находящимся в Японии американским военным не будет", — сказал министр.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".