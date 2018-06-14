Токио не рассматривает возможности прямого диалога с КНДР на высоком уровне

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Япония сейчас не рассматривает конкретных возможностей прямого диалога с Северной Кореей на высоком уровне, об этом на итоговой пресс-конференции в Сеуле после встречи с главами внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Позиция Япония заключается в том, что после комплексного решения ядерной, ракетной проблемы и проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японцев возможна нормализация отношений и оказание экономической помощи. По разным каналам идут контакты между Японией и Северной Кореей. Диалог премьер-министра с Северной Кореей — не самоцель. Саммит должен быть направлен на решение проблем. Сейчас, в настоящий момент, мы не рассматриваем непосредственный диалог на высоком уровне между Японией и Северной Кореей", – сказал Коно.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.