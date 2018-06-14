Сеул надеется на конкретные шаги по денуклеаризации КНДР

06:4114.06.2018
(обновлено: 06:54 14.06.2018)
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из США и Японии выразила надежду на то, что последующие за сингапурским саммитом КНДР-США консультации приведут к конкретным шагам по денуклеаризации.
Трансляция велась на странице южнокорейского ведомства в Facebook.
"Впервые лидер Северной Кореи дал обещание президенту США прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова. Мы считаем это самым ярким политическим событием на пути разрешения северокорейской проблемы", — подчеркнула глава МИД.
Кан Гён Хва также выразила надежду, что последующие за саммитом лидеров КНДР и США консультации "приведут к конкретным шагам в направлении денуклеаризации".
"Мы (Южная Корея, Япония и США) едины во мнении, что саммит 12 июня стал не окончанием, а новым началом… Мы (Южная Корея) намерены продолжить взаимодействие с госсекретарем Помпео и главой МИД Японии Таро Коно для достижения денуклеаризации и постоянного мира на Корейском полуострове, а также сотрудничать с соседними странами, международным сообществом, в том числе Китаем и другими дружественными государствами", — отметила она.
Глава южнокорейского МИД также прокомментировала вопрос вокруг продолжения совместных американо-южнокорейских учений, который встал после заявления президента США Дональда Трампа об остановке маневров.
"Вопрос совместных военных учений между Южной Кореей и США будет решаться между военными ведомствами в рамках американо-южнокорейского альянса", — подчеркнула она.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.
По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ.
Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому. Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначалась для лидера КНДР.
В итоге лидер КНДР Ким Чен Ын подписал итоговый документ не маркером, предложенным американской стороной, а перьевой ручкой, которую ему подала сестра.
На фоне стола для подписания были выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета — синий, красный и белый.
Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте".
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита. Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
Из подписанного соглашения следует, что Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США — КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.
Первый из четырех пунктов заявления гласит: "Соединенные Штаты и КНДР обязываются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии со стремлением народов двух стран к миру и процветанию".
"Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия в строительстве долговременного и жесткого режима мира на Корейском полуострове", — гласит второй пункт.
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро", заявил Дональд Трамп по итогам саммита.
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре.
Также американский президент заявил, что готов пригласить северокорейского лидера в Белый дом.
Кан Гён Хва добавила, что американо-южнокорейский альянс "силен как никогда и играет важную роль в обеспечении стабильности и мира в регионе", и что "стороны намерены решать все возникающие вопросы, руководствуясь принципом единой позиции в вопросе обороны".
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".
В свою очередь представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали указаний о приостановке учений в Южной Корее. Минобороны Южной Кореи заявило, что не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США", когда говорил об остановке маневров.