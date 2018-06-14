Сеул надеется на конкретные шаги по денуклеаризации КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп после подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из США и Японии выразила надежду на то, что последующие за сингапурским саммитом КНДР-США консультации приведут к конкретным шагам по денуклеаризации.

Трансляция велась на странице южнокорейского ведомства в Facebook.

"Впервые лидер Северной Кореи дал обещание президенту США прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова. Мы считаем это самым ярким политическим событием на пути разрешения северокорейской проблемы", — подчеркнула глава МИД.

Кан Гён Хва также выразила надежду, что последующие за саммитом лидеров КНДР и США консультации "приведут к конкретным шагам в направлении денуклеаризации".

"Мы (Южная Корея, Япония и США) едины во мнении, что саммит 12 июня стал не окончанием, а новым началом… Мы (Южная Корея) намерены продолжить взаимодействие с госсекретарем Помпео и главой МИД Японии Таро Коно для достижения денуклеаризации и постоянного мира на Корейском полуострове, а также сотрудничать с соседними странами, международным сообществом, в том числе Китаем и другими дружественными государствами", — отметила она.

Глава южнокорейского МИД также прокомментировала вопрос вокруг продолжения совместных американо-южнокорейских учений, который встал после заявления президента США Дональда Трампа об остановке маневров.

"Вопрос совместных военных учений между Южной Кореей и США будет решаться между военными ведомствами в рамках американо-южнокорейского альянса", — подчеркнула она.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".

Кан Гён Хва добавила, что американо-южнокорейский альянс "силен как никогда и играет важную роль в обеспечении стабильности и мира в регионе", и что "стороны намерены решать все возникающие вопросы, руководствуясь принципом единой позиции в вопросе обороны".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".

В свою очередь представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали указаний о приостановке учений в Южной Корее. Минобороны Южной Кореи заявило, что не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США", когда говорил об остановке маневров.