ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Правительство Японии приступило к согласованиям вопроса о проведении встречи премьер-министра страны Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.

Такая встреча может состояться благодаря тому, что Россия пригласила северокорейского лидера принять участие в форуме. О приезде на ВЭФ японского премьер-министра стало известно еще в прошлом году.

Ранее в СМИ появилась информация, что Япония и Северная Корея с весны ведут тайные переговоры об организации встречи лидеров двух стран. Указывалось, что это может произойти в августе, если Синдзо Абэ посетит Пхеньян, или в сентябре на полях международного форума. В ходе этих переговоров стороны рассматривают пути решения проблемы насильно удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах. Премьер-министр Японии неоднократно высказывал желание обсудить "непосредственно" с Ким Чен Ыном существующие проблемы.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в преддверии саммита США-КНДР японский премьер-министр заявил о готовности Японии оказать экономическую помощь Северной Корее и нормализовать отношения, если она решит ядерную и ракетную проблему и освободит удерживаемых в Северной Корее японских граждан.