СМИ: Япония и КНДР ведут тайные переговоры для организации саммита

ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Японии и Северной Кореи неоднократно вели тайные переговоры об организации встречи лидеров двух стран, сообщает газета "Йомиури".

В ходе этих переговоров стороны рассматривают пути решения проблемы насильно удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах, а также возможность визита в Пхеньян премьер-министра Японии Синдзо Абэ или встречи лидеров на полях международных форумов в сентябре.

Согласно информации правительственных источников, на которые ссылается газета, переговоры стали проводиться с весны в строгой секретности. После того как стало известно, что на встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре поднимался вопрос об удерживаемых в КНДР японских гражданах, переговорный процесс должен стать еще более активным. Премьер-министр Японии неоднократно высказывал желание обсудить "непосредственно" с Ким Чен Ыном существующие проблемы.

После встречи с Дональдом Трампом в преддверии саммита США-КНДР японский премьер-министр заявил о готовности Японии оказать экономическую помощь Северной Корее и нормализовать отношения, если она решит ядерную и ракетную проблему и проблему удерживаемых в Северной Корее японских граждан.