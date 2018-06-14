МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не сможет вывести военный контингент Штатов, находящийся на учениях в Южной Корее, даже если захочет.

Ранее Трамп заявил, что хочет сэкономить на учениях, которые США проводят как односторонне, так и сообща с союзниками. По словам главы Белого дома, маневров не будет, пока идут переговоры с КНДР. Заявление Трампа вызвало недоумение в Японии и Южной Корее, а Пентагон первоначально сообщил, что ему ничего не известно о прекращении учений. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что военные США изучают способы, как можно обеспечить подготовку и готовность американских сил в Южной Корее после того, как Трамп заявил о приостановке учений с Южной Кореей.

"Трамп хочет вывести войска США из Южной Кореи? Пустая риторика по горячим следам Сингапура. Вывода не будет. Даже если захочет — не сможет", — написал Пушков в Twitter.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Трамп хочет вывести войска США из Южной Кореи? Пустая риторика по горячим следам Сингапура. Вывода не будет. Даже если захочет — не сможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июня 2018 г.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. В настоящий момент между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.

Ранее КНДР взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом Дональд Трамп в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.