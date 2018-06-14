В Никарагуа возобновляют национальный диалог о мире

Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 5 июня 2018 года

Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 5 июня 2018 года

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Епископская конференция Никарагуа объявила о возобновлении прерванного ранее национального диалога о мире в стране, с середины апреля охваченной массовыми протестами.

По сообщению конференции, во вторник ею был получен ответ от президента Никарагуа Даниэля Ортеги на предложения, сделанные епископами для нормализации ситуации в стране.

"В связи с этим мы созываем на пятницу, 15 июня, пленарное заседание национального диалога", — говорится в коммюнике епископской конференции.

Участники диалога со стороны церкви обещают на этом заседании ознакомить международную общественность со своими предложениями и ответом, полученным от главы государства.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. По последним данным, в ходе протестов погибли 146 человек.

В прошлый четверг президент Ортега встретился с членами Епископской конференции страны и взял два дня, чтобы обдумать их предложения о демократизации страны. В конце мая Епископская конференция Никарагуа объявила об отказе от возобновления прерванного национального диалога о мире. По заявлению священников, диалог не может снова начаться до того момента, пока правительство Никарагуа не прекратит репрессии по отношению к своему народу, выступающему с мирными протестами.