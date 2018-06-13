В Йемене погибли четыре военнослужащих из ОАЭ

ДУБАЙ, 13 июн — РИА Новости. Четыре военнослужащих из ОАЭ погибли в ходе военной операции в Йемене, сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно заявлению верховного командования вооруженных сил ОАЭ, самый старший по званию среди погибших военнослужащих носил был старшим лейтенантом ВМС. Обстоятельства их гибели не сообщаются.

В настоящее время лояльные центральному йеменскому правительству вооруженные формирования при непосредственной поддержке военного контингента ОАЭ ведут наступление на удерживаемый хуситами крупный порт Ходейда на Красном море.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.