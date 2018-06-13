ЛНР: командир взвода ВСУ подорвался на мине у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Командир взвода 14-й бригады ВС Украины погиб, подорвавшись на мине при проверке передовых позиций украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, рассказал журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В одном из подразделений 14-й бригады во время проверки передовых позиций в районе населенного пункта Катериновка на собственной мине подорвался командир взвода старший сержант Ващук. От полученных ранений военнослужащий (ВС Украины, — ред.) скончался на месте", — рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что 7 июня в районе подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Орехово на взрывном устройстве, установленном ВСУ, подорвался военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады. Марочко отметил, что в тяжелом состоянии военнослужащий был госпитализирован, не исключается летальный исход. Днем позже, по его словам, в результате нарушения правил безопасности при установке минно-взрывных заграждений получил ранения, не совместимые с жизнью, военнослужащий 72-й бригады.

"В связи с участившимися случаями подрыва военнослужащих ВСУ на собственных минных заграждениях командование так называемой "операции Объединенных сил" отдало распоряжение командирам подчиненных соединений и частей о проведение мероприятий по уточнению карт минных полей и оптимизации расположения инженерных заграждений", — дополнил Марочко.

Он не исключил, что данные мероприятия проводятся и в рамках принятого решения об активизации подготовки украинских силовиков к наступательным действиям на отдельных направлениях.