Денуклеаризацию КНДР верифицируют, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США считают, что верификация денуклеаризации КНДР подразумевается в совместном заявлении двух стран, хотя такой формулировки в документе нет, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Много делалось выводов из того, что слово "верифицируемая" (денуклеаризация) в соглашении не появилось. Позвольте мне заверить вас, что "полная" (денуклеаризация) включает верификацию с точки зрения всех заинтересованных сторон. Нельзя полностью осуществить денуклеаризацию без подтверждения, удостоверения, — называйте, как хотите", — заявил Помпео журналистам. Транскрипт заявлений Помпео распространил госдепартамент.

Когда журналисты стали более настойчиво спрашивать, почему данной формулировки нет в документе, Помпео заявил, что этот вопрос его "оскорбляет" и является "смехотворным".

США на протяжении долгого времени настаивали на формулировке "полная, необратимая и верифицируемая денуклеаризация", однако это словосочетание не появилось в тексте совместного заявления. Также в заявлении не было других требований США, таких как уничтожение тестовых полигонов и средств доставки ядерного оружия.

Помпео после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре посещает Южную Корею и Китай.