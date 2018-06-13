Совет ЕС может 26 июня одобрить программу помощи Украине на миллиард евро

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет стран ЕС может 26 июня окончательно одобрить новую программу макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 1 миллиарда евро, говорится в сообщении Европарламента.

Ранее в среду депутаты Европейского парламента на пленарной сессии одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении стране нового пакета макрофинансовой помощи до 1 миллиарда евро. В поддержку этого предложения проголосовало 527 депутата, против — 124.

"После голосования в парламенте ожидается, что Совет ЕС одобрит помощь 26 июня", — говорится в сообщении.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что будет еще необходимо официальное подписание документов об оказании поддержки властями ЕС. Оно ожидается в июле. Затем ЕС и Украина должны будут согласовать меморандум о взаимопонимании, где будут зафиксированы условия, которые страна должна будет выполнять для получения кредитов от Евросоюза.

Финпомощь планируется перечислить в течение двух с половиной лет двумя траншами, средства будут выделяться в обмен на реализацию страной определенных реформ, список которых еще предстоит согласовать.

Эти кредиты должны помочь Украине покрыть часть ее потребностей во внешнем финансировании в 2018 и 2019 годах, отмечает ЕП.