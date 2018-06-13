Киев надеется, что разговор Путина и Порошенко поможет обмену заключенными

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Киев надеется, что телефонный разговор президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко будет способствовать скорейшему обмену заключенных в РФ и пленных в Донбассе, сообщила по итогам переговоров в Минске Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в РФ и в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. – Прим. ред.). Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса", — написала Олифер в Facebook

Президенты РФ Владимир Путин и Украины Петр Порошенко в субботу провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер". Кроме того, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных. В разговоре они отметили необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.