Сайдик подтвердил, что омбудсмены России и Украины посетят заключенных

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что омбудсмены России и Украины планируют посещения заключенных в обеих странах, но не уточнил дату.

"Я не могу сказать точную дату. Но то, что вы говорили, соответствует действительности", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске, комментируя возможное посещение омбудсменами заключенных в ближайшее время.

Ранее в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко договорились о посещении омбудсменами двух стран заключенных в России и на Украине в ближайшее время. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова позже по телефону договорились согласовать списки и график посещения своих соотечественников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" в начале этой недели заявил, что омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию вопроса освобождения заключенных.