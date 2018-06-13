Слуцкий призвал вовлечь Россию и Китай в переговоры по денуклеаризации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает разумным расширить состав участников переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова за счет присоединения к этому процессу как минимум России и Китая.

"Для обеспечения еще больших гарантий безопасности было разумно расширить состав участников переговоров по денуклеаризации за счет присоединения к ним как минимум РФ и КНР. Это способствовало бы дальнейшей разрядке, скорейшему достижению целей разоружения и объединения на Корейском полуострове", — заявил Слуцкий журналистам.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный документ" с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.