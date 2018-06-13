В минском аэропорту задержали перуанцев с чужими паспортами

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Пограничники задержали в Национальном аэропорту Минска семейную пару из Перу, которая пыталась попасть на территорию Белоруссии по чужим паспортам. Об этом Sputnik Беларусь сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

Инцидент произошел в понедельник 11 июня во время паспортного контроля пассажиров рейса Милан – Минск. Сначала одна женщина предъявила чужой паспорт – позже выяснилось, что документ принадлежал ее родственнице.

"Через несколько часов в режимной зоне иностранный гражданин заявил о потере паспорта на территории аэропорта", – сказали в ГПК.

В комитете уточнили: при разбирательстве было установлено, что мужчина и ранее задержанная перуанка – муж и жена, причем у обоих были чужие документы.

При этом гражданин, заметив "провал" супруги, решил спрятаться в туалете и подождать, пока пограничники уйдут.

"После двух часов ожидания гражданин Перу избавился от чужого паспорта, смыв его в унитаз", – сказали пограничники.

Сейчас пара задержана для установления личности. В отношении обоих составлены административные протоколы, женщину ждет суд.

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