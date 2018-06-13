Жан-Мари Ле Пен попал в больницу

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Основатель правой партии "Национальный фронт", недавно сменившей название на "Национальной объединение", отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен — Жан-Мари со вторника находится в больнице под Парижем из-за переутомления, передает радиостанция Europe1.

"Жан-Мари Ле Пен во второй половине дня во вторник был помещен в (медицинское) учреждение рядом с Парижем из-за состояния общей усталости", — сообщает радиостанция со ссылкой на представителя политика Лорена де Сент-Африка.

Ле Пен попал в больницу в преддверии своего 90-летия, которое будет отмечаться 20 июня.

Днем в среду политик должен был участвовать в слушаниях по делу о разжигании им ненависти заявлениями о гомосексуальности. Однако из-за нездоровья Ле Пена его адвокат был вынужден просить о переносе заседания.

Госпитализация во вторник стала следствием гриппа, который Ле Пен перенес весной. В апреле политик, течение заболевания которого проходило с осложнениями, провел в больнице неделю. Сейчас его лечащий врач счел необходимым госпитализацию для наблюдения за состоянием здоровья пожилого политика. "По меньшей мере до понедельника", — уточник де Сент-Африк.