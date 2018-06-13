Президент Боливии назвал Совбез ООН "советом опасности"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес назвал Совет Безопасности ООН "советом опасности" из-за того, что международные договоренности, утвержденные в том числе СБ, по его словам, не соблюдаются.

"Я бы сказал, что сегодня это совет опасности или неопределенности, там не уважаются права участников стран-членов ООН. Организация Объединенных Наций была основана во имя мира, но для чего сегодня применяют эту организацию? Для продвижения своих интересов, ничто не соблюдается и не уважается", — сказал Моралес, выступая в рамках дискуссии международного клуба "Валдай".

По его словам, СБ ООН нужен, чтобы "голос каждой страны был услышан".

"ООН и другие структуры в конечном итоге представляют народы", — отметил он.