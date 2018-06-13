Енот забрался на крышу небоскреба в американском штате Миннесота

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Енот, ранее забравшийся на 23-й этаж небоскреба в американском штате Миннесота, достиг крыши здания, сообщает издание Gizmodo.

Во вторник внимание американцев по всей стране привлек енот, который забрался на 23-й этаж небоскреба в штате Миннесота по стене. Животное забралось на несколько этажей по стене небоскреба в городе Сент-Пол.

Потом енот залез на несколько этажей выше и разместился на подоконнике с внешней стороны окон. К полудню енот достиг 23-го этажа и остановился "передохнуть" на подоконнике.

Как пишет издание, по последним данным, енот добрался до крыши. Администрация небоскреба в Twitter сообщила, что там енот насытился кошачьим кормом, после чего его удалось поймать и спасти.