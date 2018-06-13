Грызлов призвал вернуть россиян в списки на обмен пленными в Донбассе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва при урегулировании в Донбассе настаивает на проведении обмена по принципу "всех на всех", в том числе на включении в списки россиян, заявил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередной встречи в Минске.

"Для реализации задачи обмена по принципу "всех на всех" российская делегация настаивает вернуть в список лиц для обмена граждан России, удерживаемых украинской стороной в связи с событиями на юго-востоке Украины", — заявил Грызлов.