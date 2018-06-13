Казахстан приветствует встречу лидеров США и КНДР в Сингапуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

АЛМА-АТА, 13 июн – РИА Новости. Астана приветствует встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына и высоко оценивает усилия двух государств по налаживанию двусторонних отношений, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"Республика Казахстан приветствует состоявшуюся 12 июня 2018 года в Сингапуре встречу между президентом Соединенных Штатов Америки Д.Трампом и председателем государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном и высоко оценивает усилия двух государств по налаживанию двусторонних отношений", — отмечается в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению МИД, Казахстан расценивает данный саммит как важное историческое событие, которое поспособствует укреплению доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, а также создаст условия для нормализации отношений КНДР с международным сообществом.

"Как непостоянный член Совета безопасности ООН и страна, выступающая за построение мира, свободного от ядерного оружия, Казахстан поддерживает усилия заинтересованных государств по продолжению переговорного процесса и надеется на выработку конкретных взаимоприемлемых и взаимовыгодных условий ядерного разоружения Северной Кореи в целях обеспечения мира и стабильности в регионе", — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что в этом контексте Астана высоко оценивает стремление Пхеньяна к денуклеаризации и призывает последовать примеру Казахстана, который добровольно отказался от четвертого в мире ядерного потенциала и закрыл один из крупнейших в мире ядерных испытательных полигонов, а также вносит значительный вклад в укрепление глобального режима нераспространения, в том числе посредством активной работы в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) и ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).

"Казахстан, будучи уверенным в безальтернативности мирного урегулирования северокорейского кризиса, призывает все заинтересованные стороны поддержать переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в заявлении.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.