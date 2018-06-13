В Ереване рассказали посредникам Минской группы о ситуации в Карабахе

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе и границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По просьбе собеседников министр обороны коснулся ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что Азербайджан продолжает действия по дестабилизации линии соприкосновения, в частности путем снайперских обстрелов, что приводит к новым жертвам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, на встрече был также затронут вопрос передислокации позиций азербайджанских ВС на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.