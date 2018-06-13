В Ереване рассказали посредникам Минской группы о ситуации в Карабахе

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе и границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча с международными посредниками Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком состоялась в среду в Ереване.

"По просьбе собеседников министр обороны коснулся ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что Азербайджан продолжает действия по дестабилизации линии соприкосновения, в частности путем снайперских обстрелов, что приводит к новым жертвам", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, на встрече был также затронут вопрос передислокации позиций азербайджанских ВС на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.

"Тоноян отметил, что Армения продолжает выступать за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения путем внедрения всесторонних механизмов укрепления доверия. При этом он заявил, что армянские ВС внимательно следят за ситуацией и контролируют любое передвижение", — отмечается в сообщении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.