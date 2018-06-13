Париж не получал от Рима просьб об извинениях после ситуации с Aquarius

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии

ПАРИЖ, 13 июн – РИА Новости. Франция не получала от Италии никаких официальных запросов с требованиями об извинениях в связи с ситуацией вокруг судна Aquarius, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Дипломатический кризис возник в связи с ситуацией вокруг более 600 мигрантов на борту судна Aquarius, которое власти Италии отказалось принимать в своих портах. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности".

В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".

В среду утром глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал посла Франции, в отсутствие которого в ведомство прибыла поверенная в делах Франции Клэр-Анн Ролен. Он заявил, что Рим считает заявления французской стороны относительно ситуации с судном Aquarius неприемлемыми и неоправданными. По словам Моаверо, подобные заявления ставят под угрозу отношения между Италией и Францией.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за заявлений французской стороны по ситуации с судном с мигрантами Aquarius. По словам Сальвини, Париж должен "как можно скорее принести официальные извинения".