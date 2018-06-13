Отмененная встреча глав минэкономик Франции и Италии состоится позже

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Встреча главы министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа с французским коллегой Брюно Ле Мэром, отмененная из-за ситуации вокруг перевозящего мигрантов судна Aquarius, состоится позже, пишет газета Figaro.

Ранее сообщалось, что Триа "в свете последних событий" отменил запланированную на вечер среды встречу с Ле Мэром в Париже.

В минэкономики Франции сообщили, что два министра пообщались по телефону, договорившись, что Триа посетит Париж в ближайшие дни. "Мы надеемся, что эта встреча состоится очень скоро", — заявил журналистам сам Ле Мэр.

Ранее вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за заявлений французской стороны по ситуации с судном с мигрантами Aquarius. По словам Сальвини, Париж должен "как можно скорее принести официальные извинения".

Дипломатический кризис в отношениях двух стран возник в связи с решением властей Италии принимать в своих портах судно Aquarius, на борту которого находятся более 600 мигрантов. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности". В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".