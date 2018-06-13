Россия и Боливия призвали мировое сообщество объединиться против терроризма

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. РФ и Боливия высказались за консолидацию усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран в Москве.

"Стороны высказались за консолидацию усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом, включая противодействие его финансированию, трансграничному перемещению иностранных террористов-боевиков, террористической идеологии и пропаганде, при центральной координирующей роли ООН и Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права, в том числе на основе суверенитета, независимости и равенства всех государств, невмешательства в их внутренние дела", — говорится в заявлении.

"Главы двух государств подчеркнули недопустимость использования террористических организаций и проблематики борьбы с терроризмом в геополитических целях и в целях дестабилизации правительств отдельных государств", — добавляется в документе.