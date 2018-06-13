Трамп назвал "врагами" СМИ, которые пытаются принизить соглашение с КНДР

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду вновь обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, пытаются принизить значение соглашений с КНДР на саммите в Сингапуре.

"Так смешно смотреть фальшивые новости, особенно NBC и CNN. Они упорно борются за то, чтобы преуменьшить соглашение с Северной Кореей. Пятьсот дней назад (до инаугурации Трампа – ред.) они "умоляли" об этом соглашении, (когда — ред.) казалось, что начнется война. Самый большой враг нашей страны – фальшивые новости, которые так легко публикуются дураками!", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Cогласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит.

Основная критика в американских СМИ связана как раз с "неконкретным" характером документа, а также с обещанием Трампа приостановить военные учения в регионе на время переговоров с КНДР, что расценивают как неоправданную уступку Ким Чен Ыну.