Россия и Боливия осудили попытки насильственного свержения правительств

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. РФ и Боливия осудили попытки насильственного свержения законных правительств, противоречащие нормам международного права, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Боливии Эво Моралеса.

"Отмечая необходимость мирного урегулирования разногласий между членами мирового сообщества политическими и дипломатическими средствами, стороны осудили… попытки насильственного свержения законных правительств, противоречащие нормам международного права, наносящие ущерб суверенитету государств и препятствующие поощрению и защите прав человека", — говорится в заявлении.