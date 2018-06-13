Путин призвал премьера Ливана обсудить ситуацию в стране и в регионе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи. 13 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Ливана Саадом Харири призвал активизировать работу межправкомиссии двух стран, обсудить ситуацию в стране и в регионе в целом.

"Нужно активизировать работу межправкомиссий обязательно. У нас межправкомиссия работала, до сих пор работала успешно, большое количество компаний задействуют, привлекают к сотрудничеству", — сказал Путин.

"Есть хорошие наработки по разным отраслям. Надеюсь, что по этим всем вопросам поговорим так же, как и о ситуации в вашей стране и регионе в целом", — добавил российский лидер.