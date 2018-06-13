СБУ планирует допросить депутата Рады по делу о госизмене, сообщили СМИ

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует вызвать на допрос по делу о государственной измене депутата Верховной рады Евгения Мураева, назвавшего в эфире одного из телеканалов осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова террористом, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский с парламентской трибуны потребовал от Службы безопасности Украины и генпрокуратуры возбудить дело против Мураева. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статьям "госизмена" и "заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления" против Мураева. Сам депутат позднее заявил, что не называл Сенцова террористом.

"Повестка о вызове его на допрос пока не направлена, но обязательно будет отослана по месту его работы и проживания в ближайшее время. Также собеседник сообщил, что уголовное дело по факту высказываний Мураева Генпрокуратура передала в СБУ. Составляется план проведения досудебного расследования", — сообщается на сайте агентства.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.