Россия не обсуждала с КНДР уничтожение химоружия, заявили в Минпромторге

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Россия не обсуждала с Пхеньяном возможность уничтожения химического оружия, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Это мы с ними не обсуждали", — сказал Каламанов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

США и Япония настаивают на необходимость достижения "полной ликвидации ядерного, химического и биологического оружия Северной Кореи, а также ее программы разработки баллистических ракет". На состоявшемся первом в истории саммите США и КНДР накануне в Сингапуре американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына подписали совместное соглашение, по которому американская сторона обещает предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников, комментируя итоги саммита в Сингапуре, сообщил РИА Новости, что Москва может оказать помощь КНДР в предоставлении технологий по ликвидации вооружений. По его словам, в России уже наработан необходимый опыт по ликвидации различного рода вооружений, включая ядерное, химическое и другие.