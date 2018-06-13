Власти донецкой Горловки намерены приостановить работу КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Власти подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка намерены на несколько дней остановить работу КПП через линию соприкосновения в связи с реконструкцией, заявил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

"В связи с реконструкцией КПП "Майорск" 16 и 17 июня КПП работать не будет, пропуск будет осуществляться через остальные официальные переходы", — говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.