Пашинян сообщил, что встретится в Москве с Путиным и Медведевым

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе стартовавшего в среду двухдневного рабочего визита в Москву встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится с премьером Армении Пашиняном, который приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.
Пресс-служба армянского правительства сообщала, что Пашинян в российской столице примет также участие в открытии бюста Героя Советского Союза, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.