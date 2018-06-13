Пашинян сообщил, что встретится в Москве с Путиным и Медведевым

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе стартовавшего в среду двухдневного рабочего визита в Москву встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Нахожусь с рабочим визитом в Москве вместе с Анной (супругой премьера. — Прим. ред). Встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Буду присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу и на игре открытия — Россия-Саудовская Аравия", — написал Пашинян на своей странице в Facebook

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится с премьером Армении Пашиняном, который приедет в Россию на чемпионат мира по футболу.

Пресс-служба армянского правительства сообщала, что Пашинян в российской столице примет также участие в открытии бюста Героя Советского Союза, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.