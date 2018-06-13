МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп мог принять решение об отмене совместных американо-южнокорейских учений в обмен на скрытые пока от общественности обещания лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая.

Накануне в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров США и КНДР Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".

"Вообще это интересная интрига, этого никто не ждал. Видимо, это решение, хотя и спонтанно, но в обмен на что-то, и, возможно, на переговорах (лидеров КНДР и США — ред.) договорились — о чем пока не объявлено", — сказал Толорая, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай" по видеосвязи из Сингапура, где прошла встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Как указал Толорая, с Трампа отмены учений "никто особенно не требовал". По его словам, в итоговом документе, принятом на саммите, этого не было. "Да и судя по всему, Ким не так настаивал, чтобы учения прекращались", — отметил эксперт.

Между тем, по его мнению Толорая, отношения США и КНДР продолжатся не так, как хотелось бы ортодоксальным консерваторам в США. "И на Трампа будет оказываться колоссальное давление", — добавил он.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.