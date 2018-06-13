В КНДР сообщили о возвращении Ким Чен Ына с саммита в Сингапуре

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян после саммита в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Корейское центральное телевидение.

"Председатель партии и высший лидер Ким Чен Ын вернулся на родину после успешного проведения саммита между лидерами КНДР и США в Республике Сингапур. Частный самолет китайских авиалиний приземлился в международном аэропорту Пхеньяна в 7 утра (по местному времени, 01.00 мск – ред.)", — цитирует агентство сообщение телеканала.

В выпуске отмечалось, что представители правительства Сингапура, в том числе глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Сингапура Онг Йе Кунг, приехали в аэропорт Чанги, чтобы проводить Ким Чен Ына и поздравить его "с успешным проведением саммита". В свою очередь, лидер КНДР поблагодарил власти Сингапура за содействие Северной Корее в проведении успешной встречи с главой США, отмечает Ренхап.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.