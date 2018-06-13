В Италии допустили отказ премьера от визита во Францию из-за судна Aquarius

РИМ, 13 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает, что премьер страны Джузеппе Конте имеет право отказаться от запланированной на пятницу первой встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за заявлений французской стороны по ситуации с судном с мигрантами Aquarius.

"Конте имеет полное право не ехать во Францию. Перед лицом такого необоснованного и пошлого отношения со стороны дружественного государства есть очень обоснованные причины на то, чтобы принять это решение", – заявил он, выступая в верхней палате итальянского парламента Сенате.

По словам Сальвини, премьер Италии представляет не только правительство, но и народ.

"Я поддерживаю решения Конте, которые он примет в полной независимости. Я поддержу его независимо от того, поедет он или нет", — сказал Сальвини, выразив надежду, что Франция "как можно скорее принесет официальные извинения".

"Я прошу президента Макрона перейти от слов к делу и принять 9 тысяч мигрантов в рамках взятых на себя обязательств", – отметил вице-премьер. С 1 января Франция отказала 10249 мигрантам, включая женщин, детей и инвалидов, добавил он.

Дипломатический кризис возник в связи с ситуацией вокруг более 600 мигрантов на борту судна Aquarius, которое власти Италии отказалось принимать в своих портах. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности".