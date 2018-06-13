Хуситы заявили, что подбили корабль коалиции возле порта Ходейда

ДОХА, 13 июн — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что подбили корабль арабской коалиции возле порта Ходейда.

"Наши славные защитники из военно-морских сил смогли подбить один корабль саудовско-американских враждебных сил, а второй обратить в бегство " — написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter глава Высшего революционного совета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси.

По его словам, корабль затонул, часть находящихся на судне людей эвакуировали вертолетами. Он не исключил, что на корабле находились американские военные советники, которых ОАЭ пригласили для консультации их военных перед началом наступления на Ходейду.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбежек города и порта, который является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", коалиция ведет интенсивные бомбардировки районов вблизи порта Ходейды.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.