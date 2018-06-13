Посол России в Эстонии встретился с капитаном арестованного парома

ТАЛЛИН, 13 июн – РИА Новости. Капитан арестованного за долги судовладельца российского корабля "Петербург" Николай Шашков пообщался с послом России в Эстонии Александром Петровым, сообщает Sputnik Эстония.

Встреча прошла в здании посольства Российской Федерации в Таллине. Александр Петров и Николай Шашков обсудили ситуацию, сложившуюся с арестованным эстонскими властями судном, и возможные пути выхода из нее.

Дипломат заверил, что российское посольство в Эстонии прекрасно осознает всю тяжесть случившегося и с экипажем, и с самим паромом, а потому, как только получило тревожный сигнал, сразу же проинформировало обо всем Москву.

Александр Петров сообщил, что в ближайшие дни многие вопросы, связанные с судном и его экипажем, могут встать достаточно остро. Он заверил капитана, что посольство, безусловно, по мере своих возможностей будет принимать участие в их решении.

Дипломат отметил, что, к сожалению, владелец парома "Петербург" — компания "Блэксия Ферри и Инвестиции" — не осознает своей ответственности за происходящее.

"Не укладывается в голове, как можно вести таким образом свой бизнес и так обращаться со своими людьми", — с горечью высказался Александр Петров.

Он также заявил, что прекрасно понимает тот факт, что запланированная на 15 июня смена экипажа парома по сути никак не решает саму проблему с арестом судна за долги.

Капитан: могут возникнуть проблемы с репатриацией экипажа

Капитан парома Николай Шашков рассказал Sputnik Эстония, что ожидаемый новый экипаж уже работал на "Петербурге", так что ситуация прибывающим 15 июня морякам в целом знакома. Проблема, по его словам, состоит в другом: есть определенные сомнения в том, что судовладелец оплатит старому экипажу задолженность по заработной плате.

"Еще 31 января 2018 года при выходе парома из Усть-Луги судовладелец в своем гарантийном письме пообещал выплатить все свои задолженности перед экипажем, однако не сделал этого до сих пор", — сообщил Шашков.

Сложность ситуации, сказал капитан парома, состоит еще и в том, что судовой агент, работающий с "Петербургом", уже объявил, что впредь будет работать лишь по предоплате. Средств же на нее судовладелец так и не перевел.

"Агент занимается не только поставкой на судно воды и продовольствия для экипажа, но и осуществляет репатриацию тех его членов, кто не может самостоятельно покинуть судно, являющееся по закону российской территорией, из-за отсутствия шенгенской визы", — пояснил Шашков.

Поскольку из 12 членов экипажа шенгенскую визу имеет только один, то у остальных могут возникнуть серьезные проблемы с возвращением на родину, если судовладелец продолжит затягивать перевод финансовых средств, уверен капитан.

"Необходимо подождать развития ситуации, и уже тогда действовать, исходя из нее", — добавил капитана посол Александр Петров. По его словам, что бы ни произошло, Россия не оставит своих граждан в беде, на произвол судьбы.

За чьи грехи

В апреле 2018 года принадлежащее российскому OOO "Блэксия Ферри и Инвестиции" судно "Петербург" за долги рижским судовым снабженцам было арестовано в эстонском порту Пальяссааре, куда оно прибыло для ремонта. Долг, возникший в 2017 году во время стоянки в Риге, составлял 350 тысяч евро. Кроме того, судовладелец на тот момент задолжал около двух миллионов рублей экипажу.

За неуплату задолженности паром в эстонском порту Пальяссааре отключили от электроснабжения. Когда владелец внес небольшую сумму денег, электроснабжение было восстановлено. Однако надолго ли — неизвестно.

Покидать территорию порта экипаж может, однако деньги у моряков закончились. Пятнадцатого июня их должен сменить другой экипаж, видимо, прибудет он в минимальном составе.

Посольство России держит руку на пульсе

Экипаж "Петербурга" обратился в посольство России в Эстонии с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с арестом корабля. Сотрудники российского посольства оперативно отреагировали на обращение и прибыли на судно.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Эстонии Александра Петрова, порядок на корабле поддерживается, но пройдет несколько дней, и может быть снова отключено электричество, а это значит, что возникнут проблемы с хранящимися там продуктами питания и просто с жизнеобеспечением парома.

"Надеемся, что это хорошо понимают владельцы судна стоимостью не один миллион евро или долларов — они рискуют потерять судно, которое может быть арестовано за долги. В первую очередь, дело за судовладельцами, но мы объяснили капитану, что в случае необходимости и посольство готово оказать необходимое содействие в решении возникающих вопросов", — заявил посол.

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