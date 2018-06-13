Силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к двум населенным пунктам у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, в районе подконтрольной украинским силовикам части населенного пункта Золотое зафиксирован подвоз боеприпасов на склад ракетно-артиллерийского вооружения.
"Таким образом, украинское военное руководство пополняет запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории республики", — заявил Марочко.