Силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (157)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к двум населенным пунктам у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 53-й механизированной бригады в населенный пункт Новотошковское прибыла колонна техники противника, состоящая из двух грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами и одной БМП", — сказал Марочко.

По его словам, в районе подконтрольной украинским силовикам части населенного пункта Золотое зафиксирован подвоз боеприпасов на склад ракетно-артиллерийского вооружения.

"Таким образом, украинское военное руководство пополняет запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР и обстрелов территории республики", — заявил Марочко.