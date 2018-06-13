Италия ответила на заявления Франции по ситуации с судном Aquarius

РИМ, 13 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает неприемлемыми и неоправданными заявления французской стороны относительно ситуации с судном с мигрантами Aquarius, объявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо вызванной в ведомство поверенной в делах Франции в Риме.
Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в "цинизме и безответственности" из-за ее отказа принять судно. В ответ на французскую критику итальянское правительство заявило, что не собирается принимать "лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону".
В среду утром Моаверо вызвал посла Франции, в отсутствие которого в МИД прибыла поверенная в делах Франции Клэр-Анн Ролен.
По словам Моаверо, подобные заявления ставят под угрозу отношения между Италией и Францией, а использованный в нем "тон является неоправданным", учитывая, что в последние месяцы Италия публично указывала на неустойчивость нынешней ситуации с уклонением от "координированного европейского подхода к управлению миграционными потоками, в отношении которых Италия никогда не отступала".
В этой связи министр Моаверо от имени итальянского правительства выразил надежду, что французские власти после вынесения соответствующих оценок быстро примут соответствующие инициативы для исправления сложившейся ситуации.