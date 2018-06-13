ЕС рассчитывает войти в четверку лидеров по оборонным исследованиям

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕС рассчитывает, благодаря инвестициям из общего оборонного фонда объемом 13 миллиардов евро, выйти в число четырех крупнейших инвесторов в области оборонных исследований и технологий в Европе, сообщила в среду Еврокомиссия.

"Европейский фонд обороны в размере 13 миллиардов евро предоставит финансовые возможности для трансграничных инвестиций в современные и полностью совместимые технологии и оборудование в таких областях, как шифрованное программное обеспечение и технология беспилотных летательных аппаратов", — сообщила ЕК.

Предусматривается, что в рамках бюджета на период 2021-2027 годы 4,1 миллиарда евро будут выделены на финансирование "конкурентоспособных и совместных исследовательских проектов".

В дополнение к инвестициям государств-членов будет выделено за счет совместного финансирования расходов 8,9 миллиарда евро на разработку прототипов и связанных с этим требований в сфере сертификации и испытаний.

При этом на получение грантов смогут претендовать совместные проекты с участием не менее трех участников из трех государств-членов ЕС.

"Фонд поставит ЕС в число четырех крупнейших инвесторов в области оборонных исследований и технологий в Европе", — прогнозирует ЕК.