Трамп поддержал отказ от военных учений

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что можно сэкономить "состояние", прекратив проводить военные учения.

"Мы сэкономим состояние, не проводя военные учения до тех пор, пока мы ведем переговоры добросовестно, что делают обе стороны!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее он заявил, что США прекратят военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении.

В свою очередь представитель Пентагона сообщил, что военные США пока не получали никаких указаний о приостановке учений в Южной Корее.

Также минобороны Южной Кореи заявило, что не вело никаких обсуждений с коллегами из США относительно приостановки совместных военных учений и пытается прояснить "по дипломатическим каналам, что именно имел в виду президент США" Дональд Трамп, когда говорил об остановке маневров.