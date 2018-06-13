В ДНР опасаются провокации силовиков с подрывом дамбы в Торецке

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Информация о разрушении дамбы на фенольном заводе в подконтрольном Киеву Торецке — вброс, который имеет признаки подготовки украинскими силовиками провокации с подрывом дамбы, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий во вторник сообщило о разрушении дамбы хвостохранилища на фенольном заводе в подконтрольном Киеву Торецке. По данным ведомства, там находится 270 тонн химических отходов. В пресс-службе Госкомэкополитики при главе ДНР заявили, что состояние дамбы оценить сложно, власти Украины отказывались от совместных проверок предприятия, но ее прорыв грозит экологической катастрофой для всего региона.

По словам Безсонова, химотходы в течение четырех лет не утилизировались, а дамба фенольного завода находится в аварийном состоянии с 2014 года. Новых разрушений никто не фиксировал.

"Мы уверены, что вброс через украинские СМИ имеет признаки подготовки (Киевом — ред.) провокации против всего мирного населения региона", — заявил он.

Он не исключил, что для ее осуществления украинские силовики могут подорвать дамбу фенольного завода. "Мы призываем международные организации взять под контроль проблему вокруг дамбы фенольного завода, чтоб не дать Киеву использовать ее в своих политических и военных целях против коренного населения Донетчины", — добавил Безсонов.