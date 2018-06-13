Киев "лепит" из Вышинского террориста для обмена на Сенцова, заявили в ОП

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киевские власти пытаются слепить руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому образ террориста, чтобы организовать его прямой обмен на Олега Сенцова, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, СБУ хочется "состричь максимальное количество политических купонов и дивидендов" на деле Вышинского.
Малькевич отметил, что пока "аргументация прямого обмена Сенцова на Вышинского не проходит", поэтому у журналиста могут "найти" не только танк, но и "план поджога Верховной рады, и план взрыва администрации украинского президента".
"Сейчас ему еще должны будут тщательно слепить образ какого-то ужасающего террориста, переквалифицировать обвинение во что-то еще более тяжкое и сказать, что один Вышинский должен быть равен 25 украинским преступникам, или просто меняем его на Сенцова", — заметил член ОП.
"Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Это все, что удалось найти? Что вообще означает "предмет, похожий на пистолет"? Вы или нашли пистолет, или нет. Не удивлюсь, если это вообще окажется какая-нибудь зажигалка", — заключил собеседник агентства.
Дело Вышинского
Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. Владимир Путин назвал арест журналиста "абсолютно беспрецедентным и недопустимым".
Позднее СБУ заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" браунинг 1906, и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства удивились, что у Вышинского нашли не танк.
Украинца Олега Сенцова суд в России приговорил к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму.