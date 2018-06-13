Киев "лепит" из Вышинского террориста для обмена на Сенцова, заявили в ОП

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Киевские власти пытаются слепить руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому образ террориста, чтобы организовать его прямой обмен на Олега Сенцова, считает первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"СБУ пытается взвинтить ставки, провести "декапитализацию" Вышинского. Для всех очевидно, что идет совершенно безобразное попрание норм свободы слова, потому что гражданскую позицию и профессиональную деятельность ему пытаются засчитать за госизмену", — сказал Малькевич.

По его словам, СБУ хочется "состричь максимальное количество политических купонов и дивидендов" на деле Вышинского.

Малькевич отметил, что пока "аргументация прямого обмена Сенцова на Вышинского не проходит", поэтому у журналиста могут "найти" не только танк, но и "план поджога Верховной рады, и план взрыва администрации украинского президента".

"Сейчас ему еще должны будут тщательно слепить образ какого-то ужасающего террориста, переквалифицировать обвинение во что-то еще более тяжкое и сказать, что один Вышинский должен быть равен 25 украинским преступникам, или просто меняем его на Сенцова", — заметил член ОП.

СБУ показывает себя "абсолютно беспомощной конторой", называя "важнейшей уликой" найденный у Вышинского "трудовой договор с журналистской организацией России", подчеркнул Малькевич.

"Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Это все, что удалось найти? Что вообще означает "предмет, похожий на пистолет"? Вы или нашли пистолет, или нет. Не удивлюсь, если это вообще окажется какая-нибудь зажигалка", — заключил собеседник агентства.

Дело Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. Владимир Путин назвал арест журналиста "абсолютно беспрецедентным и недопустимым".

Позднее СБУ заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" браунинг 1906, и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства удивились, что у Вышинского нашли не танк.

Украинца Олега Сенцова суд в России приговорил к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму.