В СЦКК рассказали о темах на переговорах по Донбассу

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Подгруппа по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске обсудит в ходе сегодняшнего заседания меры по прекращению огня, разведения сил и средств на линии соприкосновения, меры защиты Донецкой фильтровальной станции и ее персонала, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации.

"Основными акцентами встречи станут: обсуждение предложенного СММ ОБСЕ проекта документа с дополнительными мерами по усилению прекращению огня, срыв украинской стороной реализации рамочного решения на всех трех участков разведения сил и средств, а также предпринимаемые сторонами меры защиты персонала и самой Донецкой фильтровальной станции", — заявил представитель ведомства.