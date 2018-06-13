ВСУ за 13 дней 126 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики в течение 13 дней 126 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, девять мирных жителей получили ранения, заявил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"За период с 30 мая по 12 июня украинские силовики 126 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили девять мирных жителей. Со стороны силовиков было выпущено 13 снарядов калибром 122 миллиметра, 198 мин калибром 120 миллиметров, 167 мин калибром 82 миллиметра. Повреждения получили 50 жилых домов и девять объектов инфраструктуры", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, всего с начала вступления в силу пасхального перемирия было зафиксировано 1483 нарушений режима прекращения огня, девять человек погибли, 49 получили ранения. Повреждено 258 домов и 31 объект инфраструктуры.