ВСУ за 13 дней 126 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики в течение 13 дней 126 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, девять мирных жителей получили ранения, заявил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
По его словам, всего с начала вступления в силу пасхального перемирия было зафиксировано 1483 нарушений режима прекращения огня, девять человек погибли, 49 получили ранения. Повреждено 258 домов и 31 объект инфраструктуры.