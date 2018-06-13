Власти Ирака задержали 20 подозреваемых в причастности к взрыву в Багдаде

ДОХА, 13 июн — РИА Новости. Верховный судебный совет Ирака в среду распорядился задержать 20 человек по подозрению в причастности к взрыву в шиитском районе Мадинат ас-Садр неделю назад, в результате которого погибли 18 человек, говорится в микроблоге совета в социальной сети Twitter.

По сообщению совета, выпущен ордер на арест 20 человек.

В пригороде на востоке Багдада проживают шииты — сторонники радикального религиозного лидера Муктады ас-Садра, который победил на парламентских выборах 12 мая.

В минувший четверг в Мадинат ас-Садр прогремел сильный взрыв. Первая информация была о взрыве заминированной машины, однако позже полиция заявили, что взорвалась боеприпасы, которые хранились в шитском молельном здании. В результате взрыва погибли 18 человек и около 20 получили ранения.