В ДНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (156)

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое ранены за минувшие сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"При защите республики погиб один военнослужащий ВС ДНР", — сказал Безсонов.

Он отметил, что также в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадали две женщины. Повреждения получили около 10 домов в Докучаевске и селе Коминтерново на юге Донбасса.

"По всем преступлениям, включая вчерашнее, генеральной прокуратурой республики возбуждены уголовные дела", — добавил Безсонов.