Отношения ЕС и США не сможет разрушить один президент, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что один президент США не в состоянии разрушить крепкие связи Европы и Америки, основанные на общих ценностях.

"Фундамент наших отношений с США на базе наших ценностей крайне крепкий и не может быть разрушен одной администрацией и одним президентом. Чем больше Европа будет единой на основе международных правил и наших ценностей, тем больше шанс помочь Америке вернуться на этот же путь", — заявил он, выступая в среду в Европарламенте в Страсбурге.

Страны G7 на прошедшем в Канаде на прошлой неделе саммите едва ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение.

Представители ЕС после саммита заявляли, что Евросоюз будет поддерживать согласованное на саммите коммюнике, выступает за основанный на правилах международный порядок, при этом намерен продолжать усилия для позитивного взаимодействия в США по вопросам, которые представляют общий интерес.