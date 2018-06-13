Отношения ЕС и США не сможет разрушить один президент, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что один президент США не в состоянии разрушить крепкие связи Европы и Америки, основанные на общих ценностях.
Страны G7 на прошедшем в Канаде на прошлой неделе саммите едва ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение.
Представители ЕС после саммита заявляли, что Евросоюз будет поддерживать согласованное на саммите коммюнике, выступает за основанный на правилах международный порядок, при этом намерен продолжать усилия для позитивного взаимодействия в США по вопросам, которые представляют общий интерес.